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НовостиОбщество22 апреля 2023 13:00

Сильные ливни на этой неделе могут нарушить жизнеобеспечение Коми

Ученые прогнозируют проблемы с электричеством и транспортным сообщением
Источник:kp.ru
Автор фотографии: Веленгурин Владимир

Автор фотографии: Веленгурин Владимир

Аномальная погода ожидается в Коми в ближайшие дни. По прогнозам ученых, на республику надвигаются опасные природные явления - ураган и ливень.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС, на текущей неделе ожидаются порывы ветра до 30 м/сек и выпадение до 40 мм осадков. Из-за этого в Коми, как и в еще 10 регионах России, могут быть проблемы с электричеством и транспортным сообщением.

Жителей республики просят быть осторожными и соблюдать технику безопасности.

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