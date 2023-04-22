Жители Коми смогут увидеть красивейший метеорный поток Лириды

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В Коми можно будет увидеть звездопад от метеорного потока Лириды. Красивейшее зрелище станет доступно жителям республики сегодня, 22 апреля.

По словам астрономов, метеоры Лириды очень красивы: они медленные, крупные и бросают искры, поэтому жители Коми даже успеют загадать желание.

Специалисты рекомендуют тем, кто собрался наблюдать за космическим явлением, подготовиться: смотреть на ночное небо следует лежа (хорошо подойдет раскладушка). Можно смотреть прямо над собой, в зенит. Телескоп или другое оборудование не нужны, говорят астрономы.

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