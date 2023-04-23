После столкновения с деревом пострадал житель Коми

Фото: ГИБДД Коми

По информации ГИБДД Коми, 21 апреля произошла серьезная авария. По данным ведомства, мужчина пострадал после того, как потерял управление.

Уточняется, что ДТП зарегистрировано на дороге Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. Мужчина вылетел с дороги, опрокинулся в кювет и въехал в дерево.

В результате пострадавший получил травмы различной тяжести. В настоящее время идет расследование причин произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми в подъезде жилого дома обнаружен труп мужчины (подробнее)