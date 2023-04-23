Двух пенсионеров из Коми осудят за избиение друг друга

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В Койгородском районе в отношениях между пенсионерами произошла драма, которая привела к драке. По предоставленным данным, пожилая семейная пара поссорилась, избив друг друга.

Журналисты телеканала «Юрган» сообщили, что жительница поселка Койдин обратилась в полицию в три часа ночи, пожаловавшись на гражданского супруга, который поднял на нее руку.

По словам участкового, когда он зашел в дом, то увидел пятна крови на полу. Женщина в тот момент сидела за столом и выпивала алкоголь. Пострадавшая рассказала, что между ними произошел конфликт, после чего мужчина ударил ее в челюсть, а она схватила пепельницу и ударила ей в ответ.

Мужчина сообщил, что причиной стала алкогольная зависимость женщины. Он пытался отобрать рюмку и получил удар. Сейчас оба находятся в больнице. В их отношении возбудили уголовные дела, теперь им грозит наказание.

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