В Сыктывкаре задержали приковавшего наручниками подростка 18-летнего парня

Фото: скриншот видео с соцсетей

В Эжвинском районе Сыктывкара задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы 13-летнего подростка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми. Подростка схватили и заковали в наручники его сверстники.

По предоставленным данным, уголовное дело возбудили в отношении 18-летнего парня. Следователи выдвинули версию, что 20 апреля возле лыжной базы подозреваемый заявил, что подросток присвоил чужой вейп, а затем ударил несколько раз и пристегнул наручниками к турнику.

В настоящий момент фигуранта уголовного дела уже задержали, ему предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Внезапная смерть унесла жизнь жителя Коми (подробнее)