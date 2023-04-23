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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 9:59

В Сыктывкаре задержали приковавшего наручниками подростка 18-летнего парня

В Следственном комитете Коми возбудили уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: скриншот видео с соцсетей

Фото: скриншот видео с соцсетей

В Эжвинском районе Сыктывкара задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы 13-летнего подростка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми. Подростка схватили и заковали в наручники его сверстники.

По предоставленным данным, уголовное дело возбудили в отношении 18-летнего парня. Следователи выдвинули версию, что 20 апреля возле лыжной базы подозреваемый заявил, что подросток присвоил чужой вейп, а затем ударил несколько раз и пристегнул наручниками к турнику.

В настоящий момент фигуранта уголовного дела уже задержали, ему предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения.

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