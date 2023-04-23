«Обезьяна с телефоном»: в Коми возмутились неподобающим поведением кондуктора

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В социальных сетях развернулось бурное обсуждение поведения водителя и кондуктора автобуса. Пассажиров ПАЗа, следовавшего по маршруту 731АК в Печоре, возмутило, что во время движения кондуктор сидела не на своем месте и постоянно отвлекала водителя разговорами и смехом.

– Бурная беседа и вызывающий смех, когда пассажиры начали возмущаться разразился скандал, кондуктор угрожала, – рассказала очевидица.

По ее словам, в ответ на претензии пассажиров женщина также показывала неприличные жесты, а водитель заявил, что его довели до психоза. В конце-концов, когда возмутившаяся жительница Печоры начала выходить из автобуса, со слов очевидцев, кондуктора заявила: «Что обезьяна научилась телефоном пользоваться?».

Под постом в комментариях уже разразился крупный спор. Одни считают, что никакие правила нарушены не были, а другие заявляют, что налицо грубое пренебрежение всеми нормами.

– Какой пункт ПДД она нарушила? При движении по городу на маршрутном транспортном средстве можно даже стоять, а она сидит. Билеты она выдаёт, клиентов обслуживает, в чем проблема? – считает печорец.

– Кондуктор не имеет права сидеть там, где она сидит. Пассажиры автобуса переживают за свою безопасность. Водитель отвечает за безопасность пассажиров, – ответила ему одна из комментаторов.

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