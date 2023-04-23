В Сыктывкаре намерены открыть ледовую арену в 2025 году

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйба на встрече с болельщиками сыктывкарского «Строителя» в качестве почетного президента клуба заявил, что команда нуждается в круглогодичных тренировках на льду. По его словам, власти намерены построить ледовую арену, передали в его пресс-службе.

– Конечно, команде нужен круглогодичный лед, чтобы тренироваться на льду, а не на траве. <....> Считаю, что лед все-таки должен быть своим, – отметил Уйба.

По его словам, в настоящий момент в правительстве уже связались с Кировом, где был построен крытый каток, после власти намерены взять этот проект за основу и реализовать его на Октябрьском проспекте.

Начало строительства запланировано на 2024 год, арену планируют открыть в 2025 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителям Коми рассказали, как правильно сжигать мусор на участке (подробнее)