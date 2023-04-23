На цветочные клумбы в Сыктывкаре потратят 8,7 млн рублей

Фото: архив КП

В Сыктывкаре провели электронный аукцион по оформлению цветочных клумб в городе. По итогам проведения конкурса, начальная цена закупки составила 8,7 млн рублей. Имя подрядчика не разглашается.

Исполнитель должен выполнять работы по выращиванию, посадке рассады и уходом до 19 октября 2023 года. Высаживать цветы начнут с 1 июня 2023 года, плотность высадки составит 36 цветов на квадратный метр.

Летом подрядчик будет обязать очищать клумбы от мусора, пропалывать и поливать цветки. Разместить из планируется на 34 общественных территориях Сыктывкаре, в их числе мемориал «Вечная слава», в районе Стефановской и Театральной площадях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре намерены открыть ледовую арену в 2025 году (подробнее)