«Машины плывут»: жители города в Коми пожаловались на серьезную проблему

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Жители Воркуты опубликовали в социальных сетях кадры затопленных дорог. Очевидцы сообщают, что вода на проезжей части доходит машинам по бампер.
– Машины плывут по улице Юбилейной в Воркуте, – пишут свидетели.
По словам местных жителей, такая ситуация сложилась также и на улице Ленина. Кроме того, она повторяется постоянно.
– Каждый год одно и тоже! А вы все удивляетесь, – отметил горожанин.
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