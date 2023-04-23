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НовостиОбщество23 апреля 2023 14:14

Детский онколог из Коми рассказал о важности донорской крови

По его словам, составные части крови нужны для лечения рака
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Во время интервью на канале центра медицинской профилактики «Здоров11» появилось интервью с главным детским онкологом минздрава Коми Андреем Кармановым. Он рассказал, что донорская кровь очень важна для лечения рака.

По словам Карманова, у доноров активно используют составные части крови – тромбоцитарную взвесь, плазму, эритроциты. Специалист отметил, что дети не смогут обойтись без переливания компонентов. При этом во время переливания тщательно проверяется совместимость.

Онколог также отметил, что в регионе остается очень высокая потребность в донорах и призвал местных жителей присоединиться ко сдаче.

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