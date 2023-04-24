В Коми на остановке нашли женщину без сознания

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Жители Сыктывкара через социальные сети сообщили о том, как помогли потерявшей сознание пожилой женщине. По словам очевидцев, ее нашли на остановке. ЧП, как отметили свидетели, произошло на остановке «Орбита» на улице Ветеранов. Неравнодушные сразу же ей оказали первую помощь и вызвали скорую. – Скорую вызвал мужчина, я на автобусе проезжала. О дальнейшей судьбе старушки мне, к сожалению, неизвестно, – рассказала сыктывкарка. Как выяснилось, после произошедшего неравнодушным удалось дозвониться родственникам пенсионерки. Сейчас она получает лечение.

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