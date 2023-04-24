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НовостиОбщество24 апреля 2023 5:15

Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Коми

В ЦГМС передали прогноз погоды на следующую неделю
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Согласно прогнозу ЦГМС Коми, в республике в начале этой недели ожидается потепление. Прогноз предоставлен на период с 24 по 28 апреля.

Метеорологи сообщили, что в южной части ночью температура воздуха будет от 0 до 5 градусов, днем от 11 до 16 градусов. На северо-западе может потеплеть до 22 градусов.

В северной части по ночам будет холодно до -4 градусов, а днем воздух прогреется в пределах от 8 до 15 градусов. В заполярной Воркуте будет холоднее – по ночам -5...-12С, днем не выше +2С. Отмечается также, что потепление будут сопровождать дожди, а на крайнем севере – мокрый снег.

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