Группа подростков в Сыктывкаре напала на маршрутку

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Жители Сыктывкара столкнулись с нахальным и угрожающим поведением подростков. Согласно сообщению, компания несовершеннолетних напала на маршрутку.

Сначала дебоширы пинали стены транспорта, а затем вошли внутрь и заявили, что могут проехать бесплатно, так как им нет 16 лет, сообщили журналисты телеканала «Юрган».

Когда кондуктор отказала им в этом, в ответ посыпались оскорбления и угрозы. В результате, чтобы утихомирить хулиганов, за них заплатил один из пассажиров.

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