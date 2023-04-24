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НовостиОбщество24 апреля 2023 5:45

Группа подростков в Сыктывкаре напала на маршрутку

Очевидцы сообщили о нахальном поведении несовершеннолетних
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жители Сыктывкара столкнулись с нахальным и угрожающим поведением подростков. Согласно сообщению, компания несовершеннолетних напала на маршрутку.

Сначала дебоширы пинали стены транспорта, а затем вошли внутрь и заявили, что могут проехать бесплатно, так как им нет 16 лет, сообщили журналисты телеканала «Юрган».

Когда кондуктор отказала им в этом, в ответ посыпались оскорбления и угрозы. В результате, чтобы утихомирить хулиганов, за них заплатил один из пассажиров.

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