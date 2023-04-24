Жительницу Коми осудили за мошенничество с компенсацией

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В Ежве местную жительницу оштрафовали за мошенничество при получении компенсации. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, в июле 2022 года фигурантка уголовного дела обратилась к своему работодателю за компенсацией расходов за проезд к месту отдыха. Однако вскоре выяснилось, что она не тратила на дорогу, а ездила на машине со своими знакомыми.

Женщине удалось получить обманным путем 28 741 рубль. Суд принял решение оштрафовать ее на 50 тысяч рублей.

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