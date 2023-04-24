В Коми скончался 72-м году жизни экс-глава Вуктыла Шота Куртубадзе

Фото: Администрация Вуктыла.

На 72-м году жизни скончался экс-руководитель администрации Вуктыла Шота Куртубадзе. Он занимал пост главы муниципального района «Город Вуктыл» с 2002 по 2007 год. Как сообщили в администрации муниципалитета, Ш. Куртубадзе посвятил Вуктыльскому округу всю трудовую жизнь.

Коллеги Куртубадзе вспоминают его как грамотного организатора, требовательного и принципиального руководителя. За свой труд он был награжден званием «Заслуженный работник Республики Коми».

Работа аппарата администрации изменилась за период работы Ш. Куртубадзе в должности главы муниципального района. Она стала более оперативной, четкой, а также нацеленной на решение текущих задач и задач на перспективу.

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