В Сыктывкаре на оформление и содержание цветников выделено 8,7 млн рублей

Фото: Нина ЮШКОВА.

В Сыктывкаре прошел аукцион по содержанию и оформлению цветников на общественных территориях. Итоги проведения конкурса размещены на портале госзакупок.

Начальная цена закупки составляла 8,7 млн рублей. Требованиям аукциона соответствовали документы только одной организации, которая согласилась выполнить закупку по начальной цене.

Подрядчик должен выполнять работы по приобретению или выращиванию, посадку цветочной рассады и дальнейший уход за цветниками до 19 октября 2023 года.

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