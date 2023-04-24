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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:20

В Коми оштрафовали больницу за отсутствие врачей

Об этом рассказали в пресс-службе городского суда
Источник:kp.ru
Фото: Нина ЮШКОВА.

Фото: Нина ЮШКОВА.

В Сосногорске больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей за отсутствие врачей. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

В 2020 году Минздрав республики Коми выдал больнице лицензию на оказание медицинских услуг: детская хирургия, кардиология, терапия при оказании паллиативной помощи, ультразвуковая диагностика. В связи с отсутствием в штате медицинского учреждения детского врача-хирурга, врача-терапевта по оказанию паллиативной помощи, врача ультразвуковой диагностики, врача-кардиолога, данные услуги не оказывались.

Отсутствие сотрудников, которые имеют образование и пройденную аккредитацию специалиста, либо сертификат специалиста, является нарушением закона.

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