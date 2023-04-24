В Коми вернули на место мост, уплывший из Заозерья

Фото: БНК.

Мост, уплывший из Заозерья, вернули на место. Переправу уже установили на место, по ней проезжают машины, сообщает издание БНК.

Руководитель Сысольского района Александр Попов поделился, мост был поднят до переправы и установлен в проектное положение 22 апреля. На данный момент уже открыто транспортное и пешеходное сообщение, однако грузоподъемность ограничили до 10 тонн.

Напомним, 17 апреля в Заозерье из-за большого скопления льда мост унесло на полтора километра вниз по течению, где он сел на мель.

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