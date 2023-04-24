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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 7:19

В Коми водитель без прав сбил 77-летнюю женщину

Пострадавшую увезли в больницу
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 23 апреля, в сосногорском поселке Войвож ВАЗ-21150 сбил 77-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в два часа дня. 21-летний молодой человек без прав сел за руль «Лады». Он поехал задним ходом по двору дома №9 по улице Октябрьской. При этом водитель сбил женщину, которая находилась позади.

В результате ДТП пострадавшая получила гематому височной области слева и ушиб левого колена. Женщину увезли в больницу.

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