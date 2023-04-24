Жителю Сыктывкара, сбившему насмерть пешехода, вынесли приговор

Фото: Нина ЮШКОВА.

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Сыктывкара, сбившему насмерть пешехода. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Трагедия произошла 24 июля прошлого года в селе Выльгорт на улице Гагарина. Водитель автомобиля «ГАЗ» сбил насмерть пешехода, который обходил лужу на дороге. Суд посчитал, что водитель имел возможность предотвратить наезд на мужчину, однако возможные меры к снижению скорости не принял.

Сторона защиты придерживалась версии о случайном наезде на пешехода, а также утверждала, что подсудимый отвлекся на группу молодых людей, которые шли по параллельной стороне дороги, однако на имеющейся видеозаписи не было никаких молодых людей.

Сторона защиты подала апелляцию. Оценку обстоятельствам ДТП даст Верховный Суд РК.

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