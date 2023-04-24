Фото: Нина ЮШКОВА.

В Сыктывкаре суд вынес приговор 35-летнему гражданину Казахстана за сбыт наркотиков. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Подсудимый вступил в ОПГ на территории Казахстана, которая занималась сбытом запрещенных веществ. В январе прошлого года он прибыл в Сыктывкар, получил партию наркотиков, но реализовать не успел - его задержали полицейские.

В ходе досмотра оперативники обнаружили более 100 граммов наркотических веществ, которые были расфасованы в свертки и приклеены к телу скотчем. Вину свою мужчина не признал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителю Сыктывкара, сбившему насмерть пешехода, вынесли приговор (подробнее)