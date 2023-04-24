Пьяная жительница Сыктывкара поплатилась за оскорбление врача скорой помощи

Фото: Нина ЮШКОВА.

Жительницу Сыктывкара оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбление врача скорой помощи. Инцидент произошел 28 января текущего года.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову. Ее встретила нетрезвая женщина, которая стала осуждать и упрекать врача вместо жалоб на здоровье.

Женщина не захотела принимать помощь медиков, ушла в другую комнату, швырнула свой паспорт в их сторону, после чего в адрес одного из врачей высказалась грубой бранью.

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