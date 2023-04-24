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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 7:59

Сыктывкарский «инвестор» отдал мошенникам 7,6 миллиона рублей

Он взял кредиты в пяти банках
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники украли у 65-летнего жителя Сыктывкара более 7,6 миллиона рублей под предлогом инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарцу позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок путем инвестирования. Житель Коми завел личный кабинет и целый месяц вкладывал деньги. В общей сложности мужчина перевел 7 625 951 рубль. Большую часть этих денег он взял в кредит в пяти банках. Сыктывкарец попытался вывести средства, но у него ничего не получилось. Тогда мужчина понял, что связался с мошенниками. Возбуждено уголовное дело.

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