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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:19

В Коми жителя Санкт-Петербурга обвинили в краже денег на популярном сайте объявлений

Мужчина вину полностью признал
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

На скамье подсудимых окажется житель Санкт-Петербурга, которого обвиняют в краже денег у пользователей популярного сайта. На удочку мошенника попались 10 человек с разных уголков страны.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, мужчина звонил потенциальным жертвам насчет объявлений и предлагал заключить безопасную сделку. Получив согласие, он скидывал пользователям сайта ссылку на фишинговую страницу, где им предлагалось заполнить данные, в том числе и реквизиты банковской карты.

- В результате производилось списание денежных средств со счетов самих продавцов. В результате неправомерных действий пострадали 10 жителей разных регионов России, ущерб которым составил 47 тысяч рублей. Еще три человека не поддались на уловки злоумышленника и сообщили о подозрительных действиях в полицию, - рассказали в прокуратуре Коми.

Вину в содеянном мужчина признал и полностью возместил потерпевшим причиненный ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга, заключили в ведомстве.

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