Минприроды Коми просит перестать оказывать нежелательное внимание ухтинскому медведю на трассе

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Знаменитый на всю Россию ухтинский мишка продолжает купаться в лучах внимания. Однако Минприроды республики просит жителей Коми прекратить кормить дикое животное и ласкать его.

В ведомстве подчеркнули, что своими действиями жители республики ставят жизнь медведя под угрозу: такими темпами ему грозит гибель.

- В данном случае не медведь проявляет интерес к людям, а проезжающие мимо, которые проявляют инициативу, останавливают машину и кормят его, что делать категорически запрещено. Отпугивание и вывоз в тайгу не поможет ни ухтинцам, ни самому хищнику. Именно тот факт, что медведь получает пищу на трассе, обрекает его на гибель, - объяснили в министерстве.

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