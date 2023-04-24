Когда жителям Коми придет пенсия в мае

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Стало известно, когда жителям Коми ждать пенсии в мае. Так, из-за праздников выплаты будут произведены уже после них, сообщили в региональном отделении СФР.

Так, традиционно первым пенсии будут перечислены получателям, являющимся клиентами Сбербанка, с фамилиями на буква А-К. Им деньги на карту «упадут» 12 мая. Ровно через неделю пенсия будет выплачены клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы Л-Я.

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