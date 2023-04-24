В Ухте чиновников заставили сделать освещение и оборудовать площадку для ТКО

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Администрацию Ухты обязали оборудовать контейнерную площадку для ТКО и сделать уличное освещение в границах улиц Рябиновой и Снежной, а также переулка Интернационального. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ведомство обратился местный житель. Он сообщил, что в частном секторе нет освещения и контейнерной площадки для ТКО. В ходе проверки эта информация подтвердилась.

– Принятые досудебные меры по восстановлению нарушенных прав жителей микрорайона не принесли положительных результатов, – говорится в сообщении.

Поэтому прокуратура обратилась в суд. Администрацию обязали обустроить контейнерные площадки, а также установить стационарное уличное освещение на улице Рябиновой от дома №28 до дома №20 и от дома №16 до дома №4.

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Это должно быть сделано до 1 июля 2024 года (подробности)