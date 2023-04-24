Жительницу Коми во второй раз пригласили на шоу «Привет, Андрей!»

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На шоу «Привет, Андрей!» во второй раз выступила жительница Нижнего Одеса Римма Шилова. Гостья Андрея Малахова заставила весь зал встать и подпевать вместе с ней.

В программе Римма Шилова исполнила песню «О себе», музыку к которой написал композитор Игорь Матета, присутствовавший в студии. Он признался, что никогда бы не подумал, что эту композицию можно исполнить с таким колоритом, как это сделала жительница Коми.

— Эта песня очень душевная, проникновенная, мне хочется на себя ее принять. Мой первый муж не любил, когда я пела, а второй счастлив, что я пою, — сказала Римма Шилова.

Сельчанка также подарила Игорю Матете «северные гостинцы»: настойку, хариуса и клюкву. После подарков жительница Нижнего Одеса спела «Марьямоль» на коми языке и пригласила композитора в республику.

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