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НовостиОбщество24 апреля 2023 14:17

В поселке Коми из крана полилась рыжая вода

Жители поселка Войвож жалуются на непонятную жидкость в социальных сетях
Источник:kp.ru
Фото: Информационная программа "День"

Фото: Информационная программа "День"

В поселке Войвож из кранов полилась грязная вода. Жидкость имеет специфичный запах и имеет рыжий оттенок. Фото странной воды опубликовали местные жители в социальных сетях.

- Что-то неладное творится с водой в Войвоже. Со вчерашнего дня люди жалуются, что из кранов бежит какая-то непонятная жидкость, - пишут жители поселка.

Оказалось, что на магистральной линии трубопровода произошла коммунальная авария, восстановлением которой до 14:00 сегодняшнего дня занимались специалисты.

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