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НовостиОбщество24 апреля 2023 12:02

В Коми больницу заставили взять на работу оториноларинголога

Такого специалиста там не было с сентября 2020 года
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Ижемскую центральную районную больницу обязали организовать оказание населению медицинской помощи по профилю «оториноларингология». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

С сентября 2020 года в больнице не оказывается помощь по профилю «оториноларингология». До Ухты и Сыктывкара ехать далеко, а потому длительное отсутствие узких специалистов нарушает права населения. Прокуратура обратилась в суд. Больницу обязали взять на работу оториноларинголога.

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