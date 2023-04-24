В Коми больницу заставили взять на работу оториноларинголога

Фото: Pixabay

Ижемскую центральную районную больницу обязали организовать оказание населению медицинской помощи по профилю «оториноларингология». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

С сентября 2020 года в больнице не оказывается помощь по профилю «оториноларингология». До Ухты и Сыктывкара ехать далеко, а потому длительное отсутствие узких специалистов нарушает права населения. Прокуратура обратилась в суд. Больницу обязали взять на работу оториноларинголога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми оштрафовали больницу за отсутствие врачей (подробности)