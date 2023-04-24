В Коми директор двух УК скрыл от налоговой почти 8 миллионов рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Воркуте директора двух управляющих компаний признали виновным в сокрытии денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2021-2022 годах у двух ООО была задолженность на сумму более 14,7 миллиона рублей. Фигурант об этом знал. Директор скрыл от налоговой более 7,7 миллиона рублей, за счет которых должны были взыскать недоимку.

– Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа, – отметили в СК.

Сумму, которую должен оплатить виновный, в ведомстве не назвали.

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