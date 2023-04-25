После появления медведя на кладбище в Чове усилят охрану

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Администрация Сыктывкара проинформировала местных жителей о намерении усилить наблюдение в Радоницу на кладбище в Нижнем Чове. Заявление сделано после того, как появились сообщения о том, что там появился медведь.
В муниципалитете также отметили, что дикого зверя там заметили однажды – он пришел в 16-й квадрат кладбища и после не объявлялся.
В мэрии сообщили, что о появлении животного проинформировали охотоведов и правоохранителей. В настоящий момент усилено наблюдение.
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