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НовостиОбщество25 апреля 2023 4:45

После появления медведя на кладбище в Чове усилят охрану

С заявлением выступила мэрия Сыктывкара
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрация Сыктывкара проинформировала местных жителей о намерении усилить наблюдение в Радоницу на кладбище в Нижнем Чове. Заявление сделано после того, как появились сообщения о том, что там появился медведь.

В муниципалитете также отметили, что дикого зверя там заметили однажды – он пришел в 16-й квадрат кладбища и после не объявлялся.

В мэрии сообщили, что о появлении животного проинформировали охотоведов и правоохранителей. В настоящий момент усилено наблюдение.

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