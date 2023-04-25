Житель Коми убил свою молодую сожительницу во время ссоры

Фото: архив КП

В Сыктывдинском районе местного жителя заключили под стражу по подозрению в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми. По предоставленным данным, в отношении 44-летнего мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении смерти другому человеку.

В ведомстве сообщили, что убийство произошло в частном доме в селе Ыб. Между возлюбленными разгорелся конфликт во время которого фигурант уголовного дела ударил свою 35-летнюю сожительницу ножом в спину.

Полученное ранение привело к моментальной смерти. В настоящий момент следователи собирают доказательную базу для передачи дела в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пьяная жительница Сыктывкара поплатилась за оскорбление врача скорой помощи (подробнее)