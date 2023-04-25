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НовостиОбщество25 апреля 2023 5:45

В мэрии Сыктывкара отчитались об обработке общественных территорий от клещей

В настоящий момент обработаны значимые объекты
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В мэрии Сыктывкара сообщили, что в настоящий момент в городе уже обработаны от клещей ряд общественных территорий. Согласно предоставленным данным, работы проводили в компании «Жилкомсервис».

В частности сообщается об акарицидной обработке Стефановской площади, территории около Вечного огня, Театральной площади и Сквера 14-ти красноармейцам.

Жителей столицы попросили соблюдать правила безопасности и воздержаться от прогулок на этих территориях в течение трех суток.

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