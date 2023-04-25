В Эжве вандалы разгромили остановку на железнодорожной платформе

Фото: соцсети

Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии разгромленной остановки на станции в Эжве. Так, неизвестные вандалы оставили павильоны без стекла. В пресс-службе Северной железной дороги сообщили, что сейчас этим вопросом занимаются в транспортной полиции. Ранее уже остановка подвергалась нападению, и ее чинили после разгрома, сообщили в БНК. Открыли обновленную станцию в 2021 году, уже в марте 2022 ее пришлось отмывать от нецензурных надписей.

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