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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:15

В Эжве вандалы разгромили остановку на железнодорожной платформе

Сейчас их разыскивают
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии разгромленной остановки на станции в Эжве. Так, неизвестные вандалы оставили павильоны без стекла. В пресс-службе Северной железной дороги сообщили, что сейчас этим вопросом занимаются в транспортной полиции. Ранее уже остановка подвергалась нападению, и ее чинили после разгрома, сообщили в БНК. Открыли обновленную станцию в 2021 году, уже в марте 2022 ее пришлось отмывать от нецензурных надписей.

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