Житель Коми нашел телефон и перевел себе на карту 20 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сосногорске 26-летнего молодого человека подозревают в краже 20 тысяч рублей с банковской карты посредством утерянного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился 58-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него пропал телефон. После этого при помощи мобильного банка кто-то украл с его счета 20 тысяч рублей. Об этом житель Коми узнал, когда собирался оплатить покупки в магазине, а денег на карте не оказалось.

Полицейские нашли подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый напарник мужчины. Выяснилось, что житель Сосногорска выпивал с коллегами. Когда все разошлись, подозреваемый заметил оставленный телефон и через мобильный банк перевел себе на карту 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину. Житель Коми рассказал, что потратил деньги на алкоголь. Телефон у него изъяли. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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