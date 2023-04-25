В Коми ОРВИ и гриппом заболели более 7 тысяч человек

Фото: Нина ЮШКОВА.

За прошлую неделю в Коми за медпомощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 7 131 человек, из которых 4 291 - дети. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В целом эпидемический порог не превышен. На карантин закрыли 9 групп в 8 дошкольных учреждениях и 3 класса в 2 школах.

Также зафиксировано 452 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Данный показатель на 3,8% ниже, если сравнивать с предыдущей неделей.

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