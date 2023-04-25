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НовостиОбщество25 апреля 2023 7:41

В Коми клещи покусали шесть человек

Один из пострадавших – ребенок
Источник:kp.ru
Фото: Александр БОЙКО

Фото: Александр БОЙКО

По состоянию на понедельник, 24 апреля, в Коми клещи покусали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

В связи с укусами клещей за помощью к медикам обратились пятеро взрослых и один ребенок. Жителям напомнили о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита. Один из важнейших способов – ношение защитной одежды.

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