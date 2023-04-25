Жителей Коми призвали соблюдать правила профилактики лептоспироза

Животные могут заражаться через воду и корма, подстилки, почву и пастбища. Поэтому правила профилактики лептоспироза очень важно знать и соблюдать. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что лептоспироз представляет собой инфекционное зоонозное заболевание, возбудителями которого являются бактерии-спирохеты из рода Leptospira, которое может передаваться от больного животного к человеку.

Пути заражения

Источником резервуара лептоспироза в природных очагах являются мелкие грызуны, насекомоядные, хищные и другие, у которых часто формируется пожизненное лептоспиро- носительство. Антропургические (хозяйственные) очаги возникают при ввозе в хозяйства животных-лептоспироносителей. В антропургических очагах лептоспирозом болеют крупный рогатый скот, буйволы, свиньи, лошади, овцы, козы, олени, собаки, верблюды, кошки, синантропные грызуны, пушные звери и прочие.

Здоровые животные заражаются лептоспирами через воду, корма, подстилку, почву, пастбища и другие инфицированные объекты внешней среды. Основной путь передачи возбудителя инфекции – водный, меньшее значение имеют контактный и кормовой. У крупного рогатого скота, свиней и овец доказана возможность заражения половым путём, а также передача возбудителя через плаценту. Человеку инфекция передаётся посредством прямого контакта с мочой и другими биологическими жидкостями инфицированных животных или через объекты внешней среды, главным образом через воду, иногда почву и растения, пищевые продукты, на которые попали лептоспиры.

Различают безжелтушные и желтушные формы лептоспироза. При безжелтушном лептоспирозе возбудитель выделяется с мочой, и заболевание чаще всего устанавливается серологическими методами. При этой форме инкубационный период продолжается 5-12 суток. Заболевание проявляется ознобом, повышенной температурой до 39-40 С, головной и мышечной болями, гиперемией лица, инъекцией склер, увеличением печени. Желтушный (иктерогеморрагический) лептоспироз (болезнь Васильева-Вейля) проявляется кроме указанных симптомов развитием желтухи кожи, склер и слизистых оболочек.

Ветеринарные правила

При возникновении подозрения на заболевания животных лептоспирозом владельцы животных обязаны немедленно сообщить об этом ветеринарному специалисту государственной ветеринарной службы. В целях предотвращения возникновения и распространения лептоспироза, в соответствии с Ветеринарными правилами ВП 13.3.1310-96, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) восприимчивых животных, обязаны:

– осуществлять контроль за клиническим состоянием животных, учитывать количество абортов и при подозрении на лептоспироз отбирать патматериал для лабораторных исследований;

– комплектовать племенные хозяйства (фермы), предприятия, станции искусственного осеменения из благополучных по лептоспирозу хозяйств;

– исследовать всех поступающих в хозяйство животных в период 30-дневного карантина на лептоспироз в РМА в разведении сыворотки 1:25. Свиней, вводимых в хозяйство для племенных целей, обследуют, кроме того, на лептоспироносительство путем микроскопии мочи независимо от результатов серологических исследований. При выявлении животных, сыворотка крови которых содержит специфические антитела или выделяющих лептоспир с мочой, проводят мероприятия, предусмотренные для неблагополучных по лептоспирозу хозяйств;

– разрешается комплектовать откормочные хозяйства (отделения, фермы) клинически здоровыми животными без обследования на лептоспироз, но с обязательной вакцинацией их против лептоспироза в период карантинирования;

– не допускать контакта животных со скотом неблагополучных по лептоспирозу хозяйств (ферм), населенных пунктов, на пастбище, в местах водопоя и т.д.; не выпасать невакцинированных животных на территории природных очагов лептоспироза.

– не устраивать летних лагерей для животных на берегах открытых водоемов;

систематически уничтожать грызунов в животноводческих помещениях, на территории ферм, в местах хранения кормов и т.п.

Вакцинация

Для профилактики лептоспироза специалистами госветслужбы проводится вакцинация восприимчивых животных против лептоспироза вакцинами согласно инструкциям по их применению в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории субъекта Российской Федерации на текущий календарный год.