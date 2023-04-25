В Сыктывкаре пьяный водитель заплатит стоимость разбитого в ДТП автомобиля

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сыктывкаре местного жителя признали виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В сентябре прошлого года сыктывкарца привлекли к административной ответственности за вождение авто в пьяном виде. Мужчину оштрафовали и на полтора года лишили прав.

– Однако свое водительское удостоверение мужчина в ГИБДД не сдал и продолжил водить машину, – отметили в прокуратуре.

В январе сыктывкарец выпил и вновь сел за руль. На этот раз поездка закончилась ДТП. Машина не подлежала восстановлению. Поэтому владелец продал авто за 100 тысяч рублей на детали. Было возбуждено уголовное дело.

Мужчине назначили 240 часов обязательных работ и лишили прав на два года. У него конфисковали сумму, равнозначную стоимости данного автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми у пьяного водителя отобрали «Ладу»

Ему также назначили обязательные работы (подробности)