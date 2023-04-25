В Коми 21-летний парень получил реальный срок за краденые шоколадки

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В Ухте осудили 21-летнего местного жителя, который любил подворовывать в магазинах. Молодой человек не раз попадался то охранникам, то полицейским.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в первый раз ухтинец пошел на преступление 7 января этого года. Тогда он хотел вынести товары на сумму три тысячи рублей, но его остановила охрана.

Затем, буквально через несколько дней, он украл четыре упаковки сыра в другом магазине, а уже в феврале вынес шоколад на сумму две тысячи рублей. По его словам, всю добычу он съел.

- Вину в инкриминируемых деяниях житель Ухты признал. Суд назначил ему по совокупности преступлений наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 10 тысяч рублей, - заключили в ведомстве.

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