Более 23 тысяч жителей Коми получили региональную социальную доплату к пенсии

Фото: pexels.com

В Коми с начала года более 23 тысяч человек получили социальную доплату к пенсии, средний размер которой составляет около 4,6 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

В ведомстве напомнили, что доплата назначается тем пенсионерам, у которых сумма материального обеспечения не достигает прожиточного минимума, то есть 15 158 рублей. На поддержку государства назначается не только пенсионерам, но и людям с инвалидностью, а также детям, потерявшим кормильца.

– Доплата к пенсии устанавливается всем неработающим пенсионерам в беззаявительном порядке на основании обмена информацией с Социальным фондом России. Это позволяет ускорить процесс получения выплат. Также важно, что теперь, если подросток, которому назначена соцдоплата к пенсии, занят на временных работах по направлению службы занятости и получает за свой труд оплату, то эта занятость не является препятствием для получения доплаты к пенсии. Это дает возможность юным жителям республики приобретать практический трудовой опыт и при этом не терять положенную государственную поддержку, – отметила Екатерина Грибкова.

По данным Минтрудсоц РК, в текущем году получателями региональную социальную доплату к пенсии в среднем в месяц стали 23347 жителей Коми. С января по март 2023 года бюджетные расходы на эту меру поддержки составили более 326 млн рублей, в том числе 91 млн рублей - из республиканского бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мае жителям Коми пенсии доставят после праздников (подробности)