В Коми директора школы наказали за ДТП, в которое попал ученик во время урока

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директора школы села Койгородок привлекли к административной ответственности после ДТП, в котором пострадал ученик. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 10 марта. В тот день семиклассников отпустили с урока технологии в магазин. Дети должны были купить продукты, необходимые для практической работы. Один из учеников перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Мальчик не заметил машину, и автомобиль его сбил. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы.

В прокуратуре отметили, что директор школы не предприняла меры для обеспечения безопасных условий обучения. Детей отпустили во время учебного процесса без сопровождения взрослых. На директора завели административное дело. Суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура внесла в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Коми представление. После этого региональное Министерство образования и науки приняло дополнительные меры для профилактики и предупреждения аварийности с участием детей.

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