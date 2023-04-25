В Коми 54-летнего мужчину подозревают в даче взятки

Фото: СУ СК России по Коми

В Печоре 54-летний местный житель обвиняется в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, мужчина несколько раз неудачно пытался сдать экзамен по вождению, тогда он обратился к сотруднику ГИБДД с просьбой за вознаграждение посодействовать в получении водительских прав. Полицейский доложил об этом своему руководству и печорца взяли под наблюдение.

В один из дней апреля подозреваемый, находясь в служебном кабинете сотрудника ГИБДД, передал ему 30 тысяч рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения за совершение заведомо незаконных действий в интересах взяткодателя. Преступление было зафиксировано и пресечено сотрудниками вышеуказанных ведомств.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу осуществляется закрепление доказательственной базы.

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