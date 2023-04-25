Пожарные окружили гостиницу «Авалон» в Сыктывкаре

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Пожарные прибыли в сыктывкарскую гостиницу «Авалон». Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

По их словам, сотрудники МЧС прибыли на улицу Интернациональную. Пожарная машина остановилась возле главного входа в «Авалон». В ГУ МЧС по Коми пояснили, что в гостинице сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место сотрудники ведомства проверили объект. Выяснилось, что сигнал был ложным, передает БНК.

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