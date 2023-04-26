Врача больницы скорой помощи в Коми осудили за взяточничество

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В Коми врач Воркутинской больницы скорой помощи стала фигуранткой уголовного дела. Ее признали виновной в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По предоставленным данным, в 2022 году врач получала через посредника денежное вознаграждение взамен на оформление листка временной нетрудоспособности.

Суд, рассмотрев уголовное дело, вынес ей наказание в виде исправительныз работ сроком на полтора года.

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