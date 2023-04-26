Уволен бывший замминистра в Коми из-за конфликта интересов

После проверки прокуратуры с кресла руководителя «УправтодорКоми» сняли бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, проверка выявила, что чиновник имел право занимать руководяющую должность в течение двух последующих лет после того, как он покинул должность, только по согласованию комиссии.

Бывший замминистр такое согласование не проходил. Кроме того ранее он контролировал и регулировал учреждение со стороны министерства, что указывало на наличие конфликта интересов. Его сняли с должности и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

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