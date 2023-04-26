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НовостиОбщество26 апреля 2023 6:15

«Я плачу»: в Коми скорбят из-за гибели молодого парня

В СВО на Украине погиб Вадим Дабульскис из Коми
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Коми пришло печальное известие о гибели молодого парня в СВО на Украине. Родные сообщили о гибели Вадима Дабульскиса из села Айкино

– Я плачу, нет тех слов, которые могли бы смягчить боль утраты, – пишет местная жительница.

О погибшем говорят, что он был хорошим и храбрым человеком.

– Знаю его. Отличный парень был, он – настоящий воин, – отозвался о нем знакомый.

– Светлая память Герою! Вечный покой. Совсем молоденький. Мальчишечка ещё. Как горько и больно это осознавать. Вся жизнь ещё впереди была, – приносят родственникам соболезнования.

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