Сыктывкарец пытался купить «семерку» и лишился 19 тысяч рублей

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В Сыктывкаре 20-летний местный житель стал жертвой мошенничества и лишился 19 тысяч рублей при попытке купить ВАЗ-2107. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Молодой человек нашел в соцсети объявление о продаже «Жигулей». За эту машину просили 19 тысяч рублей. Сыктывкарец обговорил с «продавцом» все условия и перевел ему деньги. Далее жителю столицы Коми сообщили адрес, где можно забрать авто.

– Как выяснилось, адрес оказался несуществующим, – рассказали в МВД.

«Продавец» перестал выходить на связь. Тогда молодой человек обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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