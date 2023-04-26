В Сыктывкаре 52-летний мужчина пошел на грабеж из-за бутылки водки

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре вступил в силу приговор 52-летнему местному жителю. Мужчина обвинялся в грабеже.

В сентябре прошлого года горожанин зашел в один из магазинов в Эжве, взял с полки бутылку водки, но платить за нее не собирался. Вместо этого он достал нож и пригрозил им продавцу.

В суде мужчина настаивал, что не собирался совершать разбойное нападение, в магазин пришел лишь для того, чтобы разобраться с посетителем, с которым у него за несколько минут до этого произошел конфликт, у кассира интересовался лишь тем, где находится обидчик, бутылку водки с витрины взял спонтанно.

- Эжвинский районный суд Сыктывкара признал мужчину виновным в совершенном преступлении и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Коми.

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